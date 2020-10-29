قبل أيام من الانتخابات الأمريكية.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن أمريكا قررت فرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، بما في ذلك بعض الكيانات الموجودة في الصين.
وقالت الوزارة إنه تم وضع وزارة البترول الإيرانية وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية على قائمة الإرهاب، لدعمها المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ومن جانبه، أكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "يستخدم النظام في إيران قطاع البترول لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني".
يأتي ذلك في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر المقبل.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الاثنين الماضي، عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية من بينهم، وزير البترول الإيراني، بيجن زنكة، لتقديمه الدعم للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الحزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها أضافت زنكة والشركة القومية الإيرانية للنفط، والشركة القومية الإيرانية للنقل، إلى القائمة السوداء، مشيرة إلى أن الجهات والشخصيات المذكورة تعتبر من الداعمين الرئيسيين للحرس لثوري الإيراني.
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