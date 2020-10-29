للمسلمين الحق في ذبح الفرنسيين.. تويتر يحذف تويتة خطيرة لـ مهاتير محمد

حذف موقع "تويتر" تغريدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، والتي قال فيها إن للمسلمين الحق في "قتل الملايين من الفرنسيين ردا على مذابح الماضي".

وأزال الموقع التغريدة التي قال فيها إن "المسلمين لديهم الحق في أن يغضبوا ويقتلوا الملايين من الفرنسيين ردا على مجازر الماضي".

وجاءت تغريدات مهاتير محمد تزامنا مع الهجوم الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

كما يأتي في خضم الأزمة بين فرنسا وعدد من الدول العربية والإسلامية على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد تحت غطاء حرية التعبير، ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها.

وكان شاب تونسي يدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوي شن هجوما بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتين ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية إيقافه واعتقاله بعد تنفيذه الهجوم، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم، حيث أرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.