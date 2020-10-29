حذف موقع "تويتر" تغريدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، والتي قال فيها إن للمسلمين الحق في "قتل الملايين من الفرنسيين ردا على مذابح الماضي".
وأزال الموقع التغريدة التي قال فيها إن "المسلمين لديهم الحق في أن يغضبوا ويقتلوا الملايين من الفرنسيين ردا على مجازر الماضي".
وجاءت تغريدات مهاتير محمد تزامنا مع الهجوم الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
كما يأتي في خضم الأزمة بين فرنسا وعدد من الدول العربية والإسلامية على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد تحت غطاء حرية التعبير، ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها.
وكان شاب تونسي يدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوي شن هجوما بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتين ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.
وأعلنت الشرطة الفرنسية إيقافه واعتقاله بعد تنفيذه الهجوم، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم، حيث أرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمسلمين الحق في ذبح الفرنسيين.. تويتر يحذف تويتة خطيرة لـ مهاتير محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.