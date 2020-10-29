الممثل السامي للأمم المتحدة يدين هجوم مدينة نيس الفرنسية بشدة

قالت المتحدثة باسم الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراتينوس، اليوم الخميس، أنه أدان بشدة الهجوم بالسكاكين في نيس بفرنسا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وفي وقت سابق اليوم، قتل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب عدة آخرين في كاتدرائية كريستينا في نيس.

وأفادت تقارير إعلامية أن المهاجم صرخ "الله أكبر" باللغة العربية خلال الهجوم وقطع رأس اثنين من الضحايا.

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ويدين السيد ميجيل أنجيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الهجوم البربري الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص - امرأتان ورجل - في كنيسة نوتردام في مدينة نيس على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا.

وقالت المتحدثة إن موراتينوس حث المجتمع الدولي على رفض من يتذرع بالدين بشكل خبيث للتحريض على الفرقة والكراهية ودعا إلى الاحترام المتبادل لجميع الأديان والمعتقدات.

وقال رئيس بلدية نيس كريستيان استروسي إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي استمر في الصراخ حتى عندما تم القبض عليه وتناول الدواء.

أعقب هجوم نيس محاولة طعن بسكين في مدينة أفينيون بجنوب شرق فرنسا وأخرى في القنصلية الفرنسية في المملكة العربية السعودية.