بيان بشأن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

قال بيان رئاسي، الخميس، إن الفريق الطبي المرافق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ألمانيا، أعرب عن تفاؤله بنتائج الفحوصات المعمّقة التي خضع لها في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة.
وكشف الفريق، بحسب البيان، أن الرئيس تبون "قد باشر تلقي العلاج المناسب، و أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".
وأضاف البيان ان الرئيس الجزائري تلقى "برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل، من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدور سانتشيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم الأربعاء عن نقل الرئيس إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوص طبية، وذلك بعد أيام من خضوعه للعزل الصحي في مستشفى تابع للجيش الجزائري.
وفي 24 أكتوبر الجاري، وضع الرئيس الجزائري في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.
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