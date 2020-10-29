ترامب : قلوبنا مع الفرنسيين .. يجب أن تتوقف هذه الهجمات

وكتب ترامب عبر تويتر "قلوبنا مع شعب فرنسا.. تقف أمريكا مع أقدم حليف لنا فى هذه المعركة.. يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، بحسب قناة "العربية".

وقتل 3 أشخاص من بينهم اثنين قتلا نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، صباح اليوم الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق فى الهجوم.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، إصابة منفذ هجوم نيس ونقله للمستشفى، وقال رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزى على تويتر، إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد هجوم بسكين.

وقال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إن هجوم نيس الإرهابى، يستهدف قيم الجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى عقد اجتماع غدا لمجلس الدفاع الأعلى الفرنسى.

وأوضح ماكرون، فى كلمة له من مدينة نيس، أنه سيتم رفع مستوى التأهب، وتشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس ودور العبادة، ونشر وحدات إضافية من الجيش الفرنسى.

وكانت مصادر فرنسية، قالت، فى وقت سابق، مساء اليوم، إن منفذ هجوم نيس الإرهابى، مهاجر غير شرعى تونسى، يبلغ من العمر 21 عاما، جاء إلى فرنسا من إيطاليا، فى شهر أكتوبر، بطريقة غير شرعية.

وقالت قناة "العربية" إن السلطات التونسية، فتحت تحقيقا فى شبهة تنفيذ تونسى لجريمة خارج الوطن، على خلفية الأخبار المتداولة عن منفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية، الذى وقع صباح اليوم، وراح ضحيته 3 أشخاص.