الأمن التونسي والشرطة الفرنسية يكشفان هوية منفذ هجمات نيس

كشف مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية عن هوية المشتبه به التونسي في هجوم اليوم الخميس في نيس، مؤكدا أنه يدعى إبراهيم عويساوي، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وقال المصدر التونسي، وفقا لما نقلته عنه مواقع فرنسية اخبارية، إن عويساوي أصله من قرية سيدي عمر بوحجلة قرب القيروان، لكنه كان يعيش مؤخرًا في صفاقس وزارت الشرطة أسرته هناك يوم الخميس.