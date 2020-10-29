الأمن التونسي والشرطة الفرنسية يكشفان هوية منفذ هجمات نيس

كشف مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية عن هوية المشتبه به التونسي في هجوم اليوم الخميس في نيس، مؤكدا أنه يدعى إبراهيم عويساوي، ويبلغ من العمر 21 عاما.
وقال المصدر التونسي، وفقا لما نقلته عنه مواقع فرنسية اخبارية، إن عويساوي أصله من قرية سيدي عمر بوحجلة قرب القيروان، لكنه كان يعيش مؤخرًا في صفاقس وزارت الشرطة أسرته هناك يوم الخميس.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل الإعلام أنه سُمع دوي إطلاق نار في منطقة نوتردام وسط نيس حوالي الساعة 9 صباحًا.
وأكدت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في نيس.
وبحسب أنباء غير مؤكدة، قُطعت رأس امرأة، وضُرب رجل عدة مرات في منطقة الحلق حتى الموت.
ووقع هجوم بسكين، اسفر عن مقتل شخصان، وكتبت الشرطة الفرنسية على حسابها تويتر "اعتقل المهاجم المشتبه به."
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