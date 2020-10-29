الشرطة التونسية تحقق مع أفراد عائلة منفذ هجوم نيس

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الشرطة التونسية بدأت تحقيقات مع أفراد عائلة منفذ هجوم نيس في ولاية صفاقس.
وكانت السلطات التونسية قررت، اليوم الخميس، فتح تحقيق في شبهة ارتكاب مواطن تونسي الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية، والذى أسفر عنه مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
ووفقًا لوكالة أنباء تونس، قال مصدر قضائي، إنه تقرر فتح تحقيق في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن.
وكانت مصادر تونسية، أعلنت في وقت سابق أن منفذ هجوم نيس الذي وقع اليوم الخميس، يدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوي، لافتة إلى أنه من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان، وفقًا لـ"العربية".
فيما كشف مصدر أمني فرنسي، تفاصيل عن المنفذ، مؤكدا أنه دخل البلاد في أكتوبر بطريقة غير شرعية من إيطاليا.
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنه تونسي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما، وقد وصل مؤخرًا إلى فرنسا بعد هبوطه في ميناء لامبيدوزا، حيث تم نقله إلى مركز للكشف عن الهوية والتقطت الشرطة صورة له.
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