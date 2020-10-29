الصحة العالمية: مستعدون لمد حكومة السودان بخبراء من مختلف الأجهزة

اِلتقى الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم وزير الصحة الاتحادية المكلف بالدكتور تدروس أدحانوم غبريوسس، مدير عام منظمة الصحة العالمية بمقر المنظمة بجنيف، بحضور المندوب الدائم للسودان بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبدالرحمن محمود.
وبحث اللقاء تطورات الأوضاع الصحية في السودان أثر تفشي جائحة كورونا وانتشار الأمراض عقب فيضانات موسم الخريف.
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وقدم شرحًا بالإصلاحات التي يتم تنفيذها في وزارة الصحة في إطار خطة الحكومة لإصلاح مؤسسات الدولة، كما قدم تنويرًا بجهود الحكومة لمكافحة الأمراض وتطوير سبل الوقاية منها مؤكدًا أهمية دعم المنظمة، وما قامت به الحكومة في هذا الصدد، وكذلك في مجال توفير الأدوية كما أكد أهمية مواصلة برامج التحصين الروتيني.
من جانبه أكد المدير العام للمنظمة مواصلة دعمهم السودان لتعزيز سبل الوقاية مُعربًا عن استعداده لمد حكومة السودان بخبراء من المنظمة ومن مختلف الأجهزة الأخرى في المجالات ذات الأولوية.
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