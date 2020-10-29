أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفسي الوباء في البلاد.
ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أبلغت الوزارة عن تسجيل 4320 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 212038 حالة.
كما رصدت الوزارة 66 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 3572.
وتم التأكد من 3320 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتعافين 174911.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعلى حصيلة يومية.. المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.