أعلى حصيلة يومية.. المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفسي الوباء في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أبلغت الوزارة عن تسجيل 4320 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 212038 حالة.

كما رصدت الوزارة 66 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 3572.

وتم التأكد من 3320 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتعافين 174911.