كم سعر تأمين تكافل الراجحي الطبي لا يتم عرضه عن التسجيل في التأمين الطبي، لذلك سنتعرف على قيمة التأمين من مصرف الراجحي وهل قرارك بتسجيل في تكافل الراجحي صحيح أم لا وسنعرض المميزات والعيوب عن طريق تجارب المواطنين المختلفة ونتعرف على البدائل التي في صالحك لتحقيق أفضل قيمة مقابل ما تدفعه في سوق التأمينات فسيكون هذا المقال دليلك الشامل للتسجيل في تأمين مصرف الراجحي فلا تترد في مشاركته مع معارفك.

تأمين الراجحي

قبل التعرف على سعر تأمين تكافل الراجحي الطبي يجب أن تعرف ما يتم تقديمه لك مقابل اشتراكك في هذه الخدمة والإلمام الكامل بالمميزات والعيوب في السطور التالية ستجد الإجابة عن سؤال ماذا يقدم لك تأمين مصرف الراجحي الطبي.



جاءت التكاليف التي يغطيها تأمين الراجحي على النحو التالي:

تكاليف الكشف الطبي والعلاج في العيادات.

تكاليف صرف الأدوية.

إعطاء المريض المصل والتطعيمات اللازمة خاصة الأطفال وحديثي الولادة.

تكاليف الفحص والتحاليل التي تتطلبها الحالة.

تكاليف الإقامة في المستشفى حتى تمام الشفاء والخروج.

جميع تكاليف علاج الأسنان ولكن يخرج التقويم وطقم الأسنان من التأمين.

يوفر بنك الراجحي لعملائه حساب التميز للعملاء المميزين تعرف على المميزات والشروط.

مميزات التأمين في تكافل الراجحي الطبي

بالإضافة إلى أسعار تأمين الراجحي المنافسة الذي ستعرفه في الفقرة القادمة فإن تكافل الراجحي للتأمين الطبي للأفراد والمؤسسات يتميز بما يلي:

توفير خدمة تليفونية متاحة 24 ساعة طوال أيام السنة للإجابة على الاستفسارات وإرشاد العملاء في لحظة إتمام أي معاملة في المستشفيات.

توفير تطبيق على الهاتف لقيام بجميع الخدمات الخاصة بالتأمين يمكن تحميله من متجر google play.

جميع الخدمات التأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كم سعر تأمين تكافل الراجحي الطبي

سعر التأمين يختلف حسب الفئة العمرية للمتقدم، حيث جاءت أسعار التأمين الطبي على النحو التالي:

من 31 سنة إلى 45 سنة 225 ريال سعودي من 46 سنة إلى 50 سنة 295 ريال سعودي من 51 سنة إلى 55 سنة 2000 ريال سعودي من 56 سنة إلى 60 سنة 3000 ريال سعودي

يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء المستشفيات التي يغطيها مصرف الراجحي في تأمين تكافل الراجحي الطبي C.

التسجيل في تأمين تكافل الراجحي الطبي

بعد معرفة الإجابة على سؤال كم سعر تأمين تكافل الراجحي الطبي يمكن للأفراد والمؤسسات التسجيل في تأمين طبي تكافل الراجحي إلكترونيا.

وجاءت خطوات التسجيل في التأمين الطبي على النحو التالي:

أولاً الدخول على رابط موقع مصرف الراجحي.

ملئ البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم (الاسم – تاريخ الميلاد – رقم الهوية – رقم الهاتف ).

يتم تحديد فئة التأمين.

إرفاق رقم العقد الخاص بتأمين.

إدخال النص التأكيدي في نهاية الصفحة.

اختيار “تأكيد”.

ستصلك رسالة قبول الاشتراك في التأمين والخطوات التي يجب اتخاذها لتفعيل التأمين من البنك بعد ذلك يمكنك استخدام الخدمة في المستشفيات التي يغطيها التأمين.

معرفة المستشفيات التي يغطيها تأمين الراجحي

بعد معرفة سعر تأمين تكافل الراجحي الطبي يمكن للمشتركين في تكافل الراجحي الطبي معرفة أقرب المستشفيات التي يغطيها التأمين ومعرفة جميع المستشفيات ومراكز الصحة الداخلة في التأمين الطبي.

الدخول على موقع تأمين تكافل الراجحي.

إدخال (رقم المؤمن له – رقم الوثيقة – المدين).

اختيار نوع مزود الخدمة (مستشفى – مركز طبي – علاج طبيعي – أسنان – بصريات).

يعتبر تكافل العربية هو المنافس الأوضح مع مصرف الراجحي لذلك يجب على الذي يقرر الاشتراك مع مباشر الراجحي للتأمين أن يضع تكافل العربية في الاعتبار من الجدير بالذكر أن البرنامج الخاص بهم يشمل خصم 80% على جميع الخدمات الطبية وتشمل المقيمين والمواطنين وأيضًا للأفراد والمؤسسات.

رقم تكافل الراجحي:

يوفر البنك لعملاء التأمين رقم تكافل الراجحي للتواصل المباشر مع خدمة العملاء، يحرص البنك على سرعة تأدية الخدمة حيث أن العميل قد يمر بموقف طارئ يستلزم سرعة التنفيذ من قبل البنك وليس لديه الوقت الكافي للبحث أو تفعيل الخدمة إلكترونيًا.

يمكن لجميع العملاء أو من يرغب في طرح الاستفسارات حول الخدمة الاتصال على رقم تكافل الراجحي التالي: 920004414

يوفر المصرف منصة لتدال الأسهم إلكترونيًا في البورصة السعودية عن طريق فتح محفظة استثمارية في الراجحي.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على الإجابة على سؤال أسعار التأمين الطبي، وتعرفنا أيضًا على مميزات الخدمة والاشتراك بها وما يوفر التأمين للعملاء من خدمات متعددة.