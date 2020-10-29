البيت الأبيض يخطر الكونغرس بشأن صفقة "إف 35" مع الإمارات

قالت مصادر لوكالة رويترز إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى الإمارات.

وللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الحق في النظر في مبيعات الأسلحة طبق عملية مراجعة غير رسمية.

وفي تعليق على هذه الأنباء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للصحفيين اليوم الخميس "نواجه جميعنا عدوا مشتركا".

وتابع "لكن ومع ذكر ذلك، كان من المهم أن مؤسسة الدفاع(الإسرائيلية) تلقت هذا التعهد الأميركي الواضح بالمحافظة على تفوقنا العسكري النوعي".

وأكد النائب إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أنه جرى إرسال إخطار غير رسمي إلى الكونغرس اليوم الخميس، وقال "في الوقت الذي يراجع فيه الكونغرس هذه الصفقة، يجب أن يكون واضحا أن التغييرات التي تطرأ على الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر".

وتقول المصادر إن إدارة ترامب تهدف لإرسال إخطارات رسمية إلى الكونغرس عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وعادة ما تجرى عملية الإخطار غير الرسمية لصفقات معقدة مثل صفقة (إف-35) خلال 40 يوما، لكن إدارة ترامب خفضتها إلى بضعة أيام فقط، بحسب المصادر.

وكانت الإمارات، قد أعربت مرارا عن اهتمامها بامتلاك طائرات(إف-35) الشبحية، وتلقت وعدا بالحصول على فرصة لشرائها.

وتمتلك إسرائيل نحو 24 طائرة من هذه المقاتلات الأكثر تطورا في العالم.