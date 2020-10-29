أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات، بعضهم يتمركزون في الصين.
وتأتي العقوبات في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها الرسمي، إنه تم فرض عقوبات على 8 كيانات لمشاركتها في بيع وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأوضحت أن هذه الكيانات مقرها في إيران والصين وسنغافورة، مشيرة إلى أنها يسرت أو ساعدت بطريقة أو أخرى جهود معالجة ونقل الأموال الناتجة عن بيع تلك المنتجات البتروكيماوية.
وتعتبر مبيعات البتروكيماويات مصدرا رئيسا لإيرادات النظام الإيراني، وقال المصدر إنها "تُستخدم لتمويل أجندة النظام المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين: "يستفيد النظام الإيراني من شبكة عالمية من الكيانات التي تسهل عمليات قطاع البتروكيماويات الإيراني".
وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف أي مصدر دخل يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الجماعات الإرهابية وقمع الشعب الإيراني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعضهم في الصين.. عقوبات أميركية على أفراد مرتبطين بإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.