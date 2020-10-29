بوتين : لا يوجد حلول سهلة لتسوية النزاع فى قره باغ

أشار الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إلى غياب أى حلول سهلة للنزاع الأرمنى - الأذربيجانى فى منطقة قره باغ، مشددا على ضرورة وقف الأعمال القتالية هناك، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال مشاركته فى منتدى الاستثمار "روسيا تنادى" المنعقد فى موسكو، متحدثا عن نزاع قره باغ: "كل الأطراف تدافع عن حقيقتها، وليس هناك أى حلول سهلة، لأن العقبة شديدة التعقيد".

وجدد بوتين رؤية موسكو لتسوية النزاع والتى تقضى بتسليم سبع مناطق محيطة بقره باغ، خاضعة حاليا لسيطرة الجانب الأرمنى، إلى أذربيجان، مع تحديد الوضع الخاص لمنطقة قره باغ.

وقال: "تكمن التسوية طويلة الأمد فى إيجاد توازن فى المصالح يرضى كلا الطرفين، كى يشعر الناس بالأمان، مع تهيئة الظروف الملائمة للتنمية الإقليمية الفعالية، بما يشمل رفع الحصار وتطوير كافة الفرص فى مجال البنى التحتية، مما سيشكل أساسا للتنمية الفعالة فى أذربيجان وأرمينيا ومنطقة قره باغ نفسها".

وشدد الرئيس الروسى على ضرورة أن تشمل المرحلة الأولى من التسوية وقف الأعمال القتالية بين الطرفين وجلوسهما إلى طاولة الحوار بغية التوصل إلى توافق وتوازن فى المصالح، بناء على الاقتراحات التى طرحها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.