الإعصار زيتا المدمر يودى بحياة 3 أشخاص جنوب أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء اجتياح الإعصار "زيتا" جنوب الولايات المتحدة حيث ترك آثارا مدمرة قبل أن يتوجه إلى شمال شرق البلاد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقتل رجل عمره 55 عاما، حسب تصريحات السلطات المحلية، فى ولاية لويزيانا، كما لقى شخص آخر مصرعه فى ميسيسيبى بينما توفى ثالث فى جورجيا. وبدأ الإعصار "زيتا" عصر الأربعاء باجتياح جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البر الأمريكى من ساحل الولاية المطلة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا فى الساعة، وفقا للمركز الوطنى للأعاصير. وأبقى الإعصار صباح الخميس نحو 2.6 مليون شخص فى كل من ولايات لويزيانا وميسيسيبى وألاباما وجورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية دون الكهرباء. ويعتبر الإعصار "زيتا" العاصفة الأولى التى تضرب الولايات المتحدة هذا العام، ودخل اليابسة من بلدة كوكودرى الواقعة على بعد 100 كلم جنوب مدينة نيو أورلينز فى جنوب شرق لويزيانا، الولاية التى ضربتها هذا العام 7 عواصف بدرجات متفاوتة.

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