منذ هجمات باريس 2015 .. كيف تغيرت قوانين مكافحة الإرهاب الفرنسية

يُنظر إلى فرنسا تاريخيًا على أنها حامل لواء الليبرالية الغربية العلمانية، وقد حددها الإرهابيون على أنها هدف رئيسي في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك، اضطرت الدولة الفرنسية إلى تحديث التشريعات من أجل مكافحة التهديد المتطور من كل من الجماعات الخارجية ومن مواطنيها.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تحركت فرنسا لتعزيز قوانينها لمكافحة الإرهاب ردًا على سلسلة من الهجمات التي شنها المتطرفون الإسلاميون، وأبرزها مذبحة مسرح باتاكلان في نوفمبر 2015 في باريس والتي أسفرت عن مقتل 90 من رواد الحفلات وهجوم بشاحنة في نيس في يوم الباستيل 2016 الذي خلف 86 قتيلا.

ودخل قانون مكافحة الإرهاب الحالي في فرنسا، "تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب"، حيز التنفيذ في نوفمبر 2017.

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وأعطى مشروع القانون صلاحيات أكبر للحكام، والممثلين المحليين لوزير الداخلية في جميع أنحاء فرنسا.

وعلى وجه الخصوص، يمنحهم القدرة على تخصيص الأماكن العامة كمناطق أمنية خاصة، ما يسمح لهم بوضع قيود على من يمكنه دخولها والخروج منها. كما يمنح صلاحيات للحد من حركة الأشخاص الذين يعتبرون تهديدًا للأمن القومي وإغلاق أماكن العبادة كما يرونها مناسبة.

كما أعطى مشروع القانون - لأول مرة - للأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع موظفي الخدمة المدنية ، بما في ذلك معلمي المدارس، إذا كانوا في موقع سلطة ويعتقد أنهم يشكلون خطر التطرف.

كما يسمح قانون SILT للأجهزة الأمنية بإجراء عمليات التحقق من الهوية في المناطق الحدودية وفي نطاق 10 كيلومترات من المطارات ومحطات السكك الحديدية. في السابق ، كان يُسمح لهم فقط بإجراء فحوصات داخل المطارات والمحطات.

وينص القانون أيضًا على الاحتفاظ بسجلات لجميع الأشخاص الذين يدخلون فرنسا عن طريق الجو بالإضافة إلى نظام قانوني جديد للتنصت على المكالمات الهاتفية ، مما يوسع نطاق اختصاص قانون سابق من عام 1981.

كما أنشأت SILT جريمة جنائية جديدة للآباء الذين يحرضون أطفالهم على ارتكاب أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قدرها 225000 يورو.

ويكرس مشروع قانون عام 2017 بشكل أساسي أحكام الطوارئ التي تم وضعها في أعقاب هجمات باريس في عام 2015 مباشرة ، والتي تم تمديدها ست مرات لكنها انتهت في نوفمبر 2017.

وكان أحد المكونات الرئيسية لهذه الأحكام هو تزويد قادة الشرطة ووزير الداخلية ب سلطة إصدار أوامر الإقامة الجبرية والتفتيش ، بناءً على المعلومات السرية (المعروفة باسم "الملاحظات البيضاء") التي تقدمها خدمة الأمن الداخلي الفرنسية (DGSI).