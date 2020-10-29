ارتفاع جديد.. فرنسا تسجل 47637 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وسجلت فرنسا 47637 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، مقارنة بيوم الأربعاء التي أبلغت فيه عن أكثر من 36 ألف إصابة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1.28 مليون حالة.
كما أبلغت عن تسجيل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36.020.
وانخفض عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب الفيروس إلى 976، بعد ثلاثة أيام متتالية من تسجيل دخول 1200 حالة إلى المستشفى.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق، إغلاقًا وطنيًا ثانيًا حتى نهاية نوفمبر على الأقل، حيث أكد أنه بموجب الإجراءات الجديدة، التي تبدأ غدا الجمعة، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا للعمل الأساسي أو لأسباب طبية.
كما سيتم إغلاق الأعمال غير الأساسية، مثل المطاعم والحانات، لكن المدارس والمصانع ستظل مفتوحة.
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