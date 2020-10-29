أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن قائمة معفاة من رسوم اختبار فحص فيروس كورونا المستجد PCR الإجباري لكل المسافرين.
ووفق مذكرة صادرة عن إدارة المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية تضم هذه القائمة، الطلاب الذين يجب عليهم أن يصطحبوا معهم وثائق السفر وبطاقة تثبت وضعيتهم كطلاب.
اقرأ أيضًا:
ارتداء ذيل الحصان.. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا
وكذلك بعثات القوات المسلحة، وعليهم إحضار وثائق السفر ورسالة من الإدارة العامة للصحة العسكرية.
بالإضافة إلى المرضى المحالين للعلاج خارج البلاد من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وعليهم أن يصطحبوا معهم رسالة أو تصريحا من طرف الصندوق.
كما تشمل القائمة البعثات الحكومية وهم مطالبون بإحضار وثائق السفر وأمر السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 فئات معفاة من رسوم اختبار فحص فيروس كورونا في موريتانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.