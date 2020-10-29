4 فئات معفاة من رسوم اختبار فحص فيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن قائمة معفاة من رسوم اختبار فحص فيروس كورونا المستجد PCR الإجباري لكل المسافرين.

ووفق مذكرة صادرة عن إدارة المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية تضم هذه القائمة، الطلاب الذين يجب عليهم أن يصطحبوا معهم وثائق السفر وبطاقة تثبت وضعيتهم كطلاب.

اقرأ أيضًا:

ارتداء ذيل الحصان.. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا

وكذلك بعثات القوات المسلحة، وعليهم إحضار وثائق السفر ورسالة من الإدارة العامة للصحة العسكرية.

بالإضافة إلى المرضى المحالين للعلاج خارج البلاد من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وعليهم أن يصطحبوا معهم رسالة أو تصريحا من طرف الصندوق.

كما تشمل القائمة البعثات الحكومية وهم مطالبون بإحضار وثائق السفر وأمر السفر.

