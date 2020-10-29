يتعهد بمكافحة الإرهاب في حال فوزه.. أول تعليق من بايدن على هجوم نيس

أدان المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الهجوم الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الخميس، متعهدا بمكافحة الإرهاب حال فوزه.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أنا وجيل ندعو إلى الشعب الفرنسي في صلواتنا بعد الهجوم الإرهابي المروع في نيس الذي استهدف الأبرياء في كنيسة".

وتعهد بأن تعمل إدارة بايدن-هاريس مع حلفائها وشركائها لمنع الإرهاب بجميع أشكاله.

وكان شاب شن هجوما بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتين ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية إيقافه واعتقاله بعد تنفيذه الهجوم، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم، حيث أرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.

وبدوره، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، برد صارم من حكومة باريس على الهجوم الذي شهدته مدينة نيس اليوم الخميس.

وأكد كاستيكس، خلال كلمته أن السلطات رفعت مستوى التأهب الأمني من تهديدات إرهابية في عموم البلاد.

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تستسلم ولن ترضخ أبدا، في كلمة له من مدينة نيس.

وقرر ماكرون رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية، ونشر وحدات إضافية من الجيش لحماية المواطنين.

كما أعلن تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس ودور العبادة، موضحا أن هناك اجتماعا غدا لمجلس الدفاع الأعلى الفرنسي وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة.