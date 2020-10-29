وسط ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة ثالثة

لم يستبعد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن تشهد بلاده موجة ثالثة لوباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لوكالة "فرانس 24"، قال فيران إنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تفرض فيه فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي.

ورجح فيران أن يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الصحية في فرنسا أعلنت، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت فرنسا 47637 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، مقارنة بيوم الأربعاء التي أبلغت فيه عن أكثر من 36 ألف إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1.28 مليون حالة.

كما أبلغت عن تسجيل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36.020.

وانخفض عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب الفيروس إلى 976، بعد ثلاثة أيام متتالية من تسجيل دخول 1200 حالة إلى المستشفى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق، إغلاقًا وطنيًا ثانيًا حتى نهاية نوفمبر على الأقل، حيث أكد أنه بموجب الإجراءات الجديدة، التي تبدأ غدا الجمعة، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا للعمل الأساسي أو لأسباب طبية.

كما سيتم إغلاق الأعمال غير الأساسية، مثل المطاعم والحانات، لكن المدارس والمصانع ستظل مفتوحة.

من جهته، اعتبر البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي المستشار العلمي للحكومة أنه قد يتعين تمديد إجراءات الإغلاق الجديدة التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر.