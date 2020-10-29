لأول مرة| سجادة سوداء بدلا من "الحمراء" في مدخل مهرجان كان| صور

وضع مهرجان كان سجادة سوداء عند مدخله تكريما للضحايا الثلاثة الذين قتلوا خلال الهجوم الارهابي الذي وقع في نيس صباح اليوم.

وشهد يوم الإرهاب اليوم في فرنسا هجومين، الأول في كاتدرائية نوتردام في نيس، والثاني في أفينيون، حيث قتل رجل بالرصاص بعد تهديد الناس بمسدس يدوي.

تم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على الأرواح الذين خسروا أرواحهم اليوم، في حدث كان 2020 الخاص، الذي أقيم في قصر المهرجانات، كان، فرنسا، حيث انتهى اليوم - وكان بدأ يوم الثلاثاء.