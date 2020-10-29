إدارة ترامب تخطر الكونجرس بخطة بيع طائرات F-35 إلى الإمارات

كشف عضو الكونجرس الأمريكي إليوت إنجل، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن أن إدارة ترامب أبلغت الكونجرس نيتها بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال إنجل إن "هذه التكنولوجيا ستغير بشكل كبير التوازن العسكري في الخليج وتؤثر على التفوق العسكري لإسرائيل."

وأضاف أن F-35 Joint Strike Fighter هي عبارة عن منصة خفية لتغيير قواعد اللعبة تتميز بقدرات ضرب متقدمة وتكنولوجيا استشعار فريدة من نوعها، ويتطلب تصدير هذه الطائرة دراسة متأنية للغاية ويجب على الكونجرس تحليل جميع التداعيات.

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وتابع إنجل أيضًا أن خطة إدارة ترامب عُرضت على لجنة الشؤون الخارجية في وقت سابق يوم الخميس مع إشعار غير رسمي.

وأكد أعضاء الكونجرس أنه ليس من مصلحة أحد التعجيل ببيع طائرات F-35 ، مضيفين أنه يجب مراعاة عدة عوامل ، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

وقال إنجل إن "إسرائيل لديها حاليًا وصول حصري في المنطقة إلى طائرات إف -35، والتي ضمنت تفوقها العسكري خلال السنوات العديدة الماضية" "بينما يراجع الكونجرس صفقة البيع هذه ، يجب أن يكون واضحًا أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر".

وأضاف "إنجل" أيضًا أن التقنيات المتقدمة مثل طائرة F-35 يجب حمايتها من خصوم الولايات المتحدة العالميين مثل روسيا والصين في المنطقة.

"وأخيرًا ، فإن نقل هذه الأسلحة إلى دولة عربية واحدة سيؤدي حتمًا إلى مطالب من دول أخرى في المنطقة، هل ثمن التطبيع مع إسرائيل ضخ أسلحة متطورة؟ هل هذا حكيم؟ وفقا لما قاله إنجل.