الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية

أدانت الولايات المتحدة الهجمات، التي شنها أمس الأربعاء، الحوثيون المدعومون من قبل إيران على المملكة العربية السعودية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق تلك الهجمات عشوائيا دون تمييز على مدينة الرياض وعرضت حياة مدنيين أبرياء للخطر ومن بينهم مواطنون أمريكيون.

ونوهت المتحدثة إلى أن السعودية عانت على مدار سنوات من مثل تلك الهجمات المتهورة، مشيرة إلى أنه في الأسبوع الماضي وقعت تلك الاعتداءات بصورة شبه يومية.

وأوضحت أورتاجوس أن هذا التصعيد غير المسئول يتزامن مع رغبة الحوثيين المعلنة في تعزيز علاقاتهم بإيران، كما قام النظام الإيراني خلال الشهر الجاري بتهريب " حسن إيرلو" العضو في الحرس الثوري الإسلامي الإرهابي إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي يحتلها الحوثيون ، وحاليا يصف إيرلو نفسه بأنه " سفير".

وذكرت أن تلك الأفعال تظهر أن الحوثيين ليسوا جادين في السعي نحو حل سياسي لإحلال السلام في اليمن.

وقالت إن بلادها تدعو إيران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ووقف تمكين الحوثيين من ارتكاب اعتداءاتهم ضد اليمن وضد الدول المجاورة بما في ذلك السعودية.