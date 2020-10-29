بعد تنصيب المدحاني نائبا للرئيس.. كلمة سلطنة عُمان من تحت قبة البرلمان العربي

بحضور لافت ومميز لسلطنة عُمان كعادتها فى المحافل العربية والدولية، جاءت كلمة السلطنة من تحت قبة البرلمان العربي اليوم فى أولى جلساته من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

مَثَّلَ السلطنة بالبرلمان العربي الدكتور حسن المدحاني النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، معربًا عن شكره وتقديره للتهنئة السامية من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، بعد فوزه بالمنصب الجديد فى جلسة أمس.

وجاءت نص كلمة المدحاني على النحو التالي:-

"من هذا المنبر، ومن تحت القبة البرلمانية، نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين على التهنئة السامية التى أرسلها جلالته إلى أصحاب المعالي رئيس ونواب وأعضاء البرلمان العربي على النجاح الذي تحقق في الجلسة الإجرائية التي عقدت يوم الاربعاء 28 اكتوبر الجاري. "

وأضاف " المدحاني "، أننا إذ نلمس من تلك التهنئة المسئولية التي أخذها أعضاء البرلمان العربي على عاتقهم في بداية هذه الفترة والتي تتمثل في الإهتمام بمختلف قضايا الوطن العربي واضعين نصب أعينهم الدور الهام للبرلمان العربي والذي يهدف إلى إقامة نظام عربي موحد وإرساء مبادئ الشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات العربية المشتركة، والمشاركة في تكوين وعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولًا إلى تحقيق الوحدة العربية في مختلف المجالات".

وفى ختام كلمته، وجه "المدحاني"، الشكر والتقدير لملك البحرين للتهنئة السامية، متمنيًا له الصحة والعافية والعمر المديد.

الجدير بالذكر، أن الدكتور حسن المدحاني فاز بمنصب النائب الثاني للبرلمان وذالك في الجلسة الإجرائية التي أجريت أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

ويعد الدكتور حسن المدحاني من الأعضاء الفاعلين في مجلس الدولة والبرلَمان العربي.

ووسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، افتتح البرلمان العربي أولى جلساته من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل العسومي بعد انتخابه أمس رئيسا للبرلمان خلفا لمشعل بن فهد السلمي.

وتطرق البرلمان فى جلسته اليوم، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، لجملة من الملفات المفتوحة على الساحة العربية، انطلاقًا من دورالبرلمان فى تأمين المنطقة من الصراعات والنزاعات من خلال منظومة عمل عربي مشترك، وعمل برلماني متميز يلامس نبض الشارع العربي ويحقق تطلعاته من نمو ونهضة وازدهار.