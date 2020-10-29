هجوم نيس يهدد بإشعال جدل في فرنسا عن حرية التعبير والإسلام - تقرير

اعتبر مسؤولون فرنسيون مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب فرنسا اليوم الخميس هجومًا إرهابيًا - ويبدو أنه مرتبط بالجدل الدائر في البلاد حول العرض العلني لرسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهج الحكومة العام تجاه الإسلام.

وفي حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس في نيس، استخدم أحد المهاجمين سكينًا لقتل ثلاثة أشخاص، امرأتان ورجل، في كنيسة نوتردام.

وتوفيت إحدى النساء، التي ورد أنها كانت تبلغ من العمر 70 عامًا، داخل الكنيسة، وكذلك الرجل ؛ وقالت وكالة أسوشيتد برس إن المرأة الثانية "فرت إلى حانة قريبة لكنها أصيبت بجروح قاتلة".

وقال عمدة نيس كريستيان استروسي للصحفيين إنه يعتقد أن الهجوم نفذه متطرف إسلامي.

وقال إستروزي: "بكى" الله أكبر! "مرارًا وتكرارًا ، حتى بعد إصابته" من قبل الشرطة.

وأضاف إستروسي: "إن معنى لفتته لا يدع مجالًا للشك" والمشتبه به الآن في الحجز وتم نقله إلى المستشفى.

ووقع حادثان آخران يوم الخميس، في نفس اليوم وفي مونتفافيه، جنوب فرنسا أيضًا، قُتل رجل بعد أن هدد الشرطة بمسدس؛ في السعودية، طعن حارس خارج القنصلية الفرنسية في جدة.

وقالت السفارة الفرنسية في الرياض في بيان إن الحارس نقل إلى المستشفى لكن حالته لا تزال مستقرة وتم القبض على المشتبه به.

ردًا على هجوم نيس والحوادث الأخرى، رفعت الحكومة الفرنسية حالة التأهب الأمني ​​في البلاد إلى أعلى مستوياتها وزادت عدد القوات التي تحمي المدارس والمواقع الدينية من 3000 إلى 7000.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارته لمكان الحادث في نيس، رسالة شديدة اللهجة: "أقول هذا بكل وضوح - لن نستسلم للإرهاب".