مستشارة الصحة بولاية أمريكية ترتدي زي مهرج أثناء الإعلان عن وفيات كورونا

ارتدت مستشارة الصحة في ولاية أوريجون الأمريكية زي مهرج للإعلان عن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولاية، في واقعة أثارت التعجب والجدل.
كلير بوتشي، العضوة البارزة في هيئة الصحة في ولاية أوريجون، كانت لديها ابتسامة حمراء كبيرة مرسومة على وجهها وارتدت سروالًا أصفر فاتحًا للإعلان الرسمي.
وقالت: "حتى اليوم، كانت هناك 38160 حالة إصابة بـ كوفيد 19 في ولاية أوريجون، مع تسجيل 390 حالة جديدة اليوم، وللأسف، نبلغ أيضًا عن ثلاث وفيات اليوم، وبذلك يصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ كوفيد 19 على مستوى الولاية إلى 608".
وانضم إلى بوتشي زميل يرتدي زي حيوان بينما ذهبا ليصفا كيف يمكن لسكان ولاية أوريجون الاحتفال بعيد الهالوين بأمان رغم تفشي الوباء.
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