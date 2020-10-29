بيان مهم من الرئاسة الجزائرية عن الحالة الصحية لـ عبدالمجيد تبون

أعلن مسؤولون جزائريون، اليوم الخميس، إن الرئيس الجزائري خضع لفحوصات طبية في مستشفى ألماني وحالته مستقرة ، وذلك بعد أيام من الإبلاغ عن حالات اشتباه بفيروس كورونا بين مساعديه.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، مساء اليوم الخميس، أن صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتواجد حاليا في أحد المستشفيات الألمانية لا تدعو للقلق.

ووفقا لبيان الرئاسة فإنه "بعد خضوع الرئيس تبون لفحوصات طبية في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات".

نقل الرئيس عبد المجيد تبون ، 74 عاما ، الأربعاء إلى ألمانيا لتلقي العلاج من مستشفى جزائري.

وقال مكتبه إنه "خضع لفحوصات طبية شاملة في أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في ألمانيا" وحالته "مستقرة".

وأضاف مكتبه في بيان أن "الفريق الطبي يقول إن نتائج الفحوصات مطمئنة".

وقالت إن الرئيس "بدأ يتلقى العلاج المناسب" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

جاء نقل تبون إلى ألمانيا بعد أن قال مسؤولون يوم السبت إنه دخل `` طواعية '' في العزلة الذاتية لمدة خمسة أيام وسط تقارير عن إصابة العديد من المسؤولين في الرئاسة والحكومة بمرض كوفيد -19.

تم إدخال تبون ، وهو مدخن شره ، يوم الثلاثاء إلى "وحدة رعاية متخصصة" في مستشفى عسكري بالعاصمة الجزائرية.

ويأتي نقله إلى المستشفى قبل استفتاء سيجرى يوم الأحد على الإصلاحات الدستورية التي تأمل الحكومة أن ترضي حركة احتجاجية. التصويت هو مبادرة رئيسية من تبون.

شهدت الجزائر عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الأسابيع الأخيرة.

تم تسجيل أكثر من 57300 إصابة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة ، بما في ذلك 1949 حالة وفاة.