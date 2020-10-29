المجلس الإسلامي الفرنسي يرفض العنف باسم الدين ويصفه بـ غير مبرر

رفض عبد الله ذكري، المدير العام لمجلس العقيدة الإسلامية الفرنسي (CFCM)، ما أثير حول ارتكاب الجرائم باسم الإسلام في فرنسا ولا يمكن تبريره.

وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك أنه "من غير المقبول الموافقة على مثل هذه الإجراءات، حتى النبي لو كان على قيد الحياة لا أعتقد أنه كان سيوافق على قتل شخص من أجله ... للأسف يقتلون باسم ديننا، ونصبح ضحايا ورهائن لهؤلاء الإرهابيين".

وتابع ذكري، الذي يرأس أيضًا منظمة غير ربحية جماعية ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، قائلا إن "هذا غير مقبول".