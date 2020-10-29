السودان: ملفات مهمة للنظام البائد تتعلق بمعلومات حول كوادره داخل جهاز الدولة

أصدرت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارا باستعادة الخطوط البحرية السودانية ضمن عدد من القرارات والتنويهات التي أصدرتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء اليوم بالقصر الجمهوري.
وقال محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة، إن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 هو المشروع المعادل لاستعادة الوطن من أيدي الذين أخذوا الوطن في انقلاب 1989، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.
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وأبان الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين بأن وزارة المالية استلمت بعض المؤسسات التي بدأت تعود تدريجيا للعمل.
وأعلن عن جولة ستقوم بها اللجنة خلال الأسبوع القادم للمؤسسات التي بدأت وزارة المالية بإدارتها.
وكشف عن حصول اللجنة على ملفات مهمة جدًا للنظام البائد تتعلق بمعلومات حول كوادره داخل جهاز الدولة.
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