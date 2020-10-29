المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحث السراج على تأجيل استقالته

حث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، فايز السراج، على تأجيل استقالته حتى انتخاب مجلس رئاسي جديد.

وفي كلمة ألقاها أمام رئيس حكومة الوفاق الوطني، قال المشري إن المفاوضات الليبية الجارية يجب أن تسمح بتشكيل مجلس رئاسي جديد في المستقبل القريب.

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وقال المشري "في هذا الصدد، عليكم الاستمرار في أداء واجباتكم حتى انتخاب مجلس رئاسي جديد لتلافي الفراغ السياسي وضمان استقرار البلاد".

وأعلن السراج في سبتمبر عن نيته التنحي عن رئاسة الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها بعد أكثر من أربع سنوات في المنصب.

وفي ذلك الوقت، قال السراج إنه سينقل صلاحياته إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وبعد المحادثات الناجحة التي أجرتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 قبل أسبوع، والتي أسفرت عن اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، من المتوقع أن يعقد منتدى الحوار السياسي الليبي بوساطة الأمم المتحدة اجتماعًا شخصيًا في تونس في 9 نوفمبر، بعد يوم الإثنين، جلسة افتراضية.

وتخضع ليبيا حاليًا لحكومة الوفاق الوطني وبرلمان شرق طبرق المنافس، وقد تعاون الأخير مع الجيش الوطني الليبي، بقيادة الجنرال خليفة حفتر، ويحظى بدعم مصر والإمارات العربية المتحدة.