واشنطن : صادرنا أسلحة إيرانية فى بحر العرب كانت فى طريقها للحوثيين

وحسبما أفادت قناة "االعربية" على "تويتر"، اعتبر البيت الأبيض، أن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله اللبنانى.

وفى وقت سابق من اليوم الخميس، أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن هجمات الحوثيين على الأراضى السعودية تهدد أمن المنطقة وتضع المدنيين فى خطر.

وأدان بومبيو، الهجمات المدعومة من إيران على الأراضى السعودية، مطالباً إياها بالتوقف عن تهديد الأمن الإقليمى، والعمل على مساعدة الشعب اليمنى.