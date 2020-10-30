الاتحاد الأوروبى يدين هجوم نيس ويدعو للحوار والتفاهم

وقال التكتل الأوروبى فى بيان مشترك: "ندين بأشد العبارات الممكنة هذه الهجمات التى تمثل اعتداء على قيمنا المشتركة"، مؤكدًا تضامنه مع الدولة العضو فرنسا وشعبها وحكومتها.

وأضاف البيان "ندعو الزعماء فى جميع أنحاء العالم إلى العمل من أجل الحوار والتفاهم بين المجتمعات والأديان بدلًا من الانقسام".