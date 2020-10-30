لودريان : الدين والثقافة الإسلامية جزءان من تاريخ فرنسا وأوروبا

قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن الدين والثقافة الإسلامية جزءان من تاريخنا الفرنسى والأوروبى، "ونحن نحترمهما"، لافتا إلى أن المسلمين ينتمون بصفة مطلقة لمجتمعنا الوطنى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ووجه لودريان، خلال مناقشة ميزانية وزارته اليوم الخميس رسالة سلام للعالم الإسلامى، أكد فيها أن فرنسا "بلد التسامح وليست موطن الازدراء والرفض"، وفقا لما نقلته صحيفة "لوفيغارو". وأضاف لودريان: "لا تسمعوا صوت أولئك الذين يسعون لتأجيج الريبة.. يجب ألا نحصر أنفسنا ضمن تجاوزات أقلية من المتلاعبين".

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