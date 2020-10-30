الادعاء الفرنسى : منفذ هجوم نيس كان يحمل وثيقة للصليب الأحمر

وأوضح الادعاء الفرنسى، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الخميس، أن 4 ضباط واجهوا مهاجم نيس داخل الكنيسة وأطلقوا النار عليه، مشيرين إلى إصابته بجروح خطيرة وهو فى المستشفى الآن.

وأشار الادعاء الفرنسى، إلى أن منفذ هجوم نيس تونسى قادم من إيطاليا، وهو تونسى من مواليد 1999.

وقتل 3 أشخاص من بينهم اثنين قتلا نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، صباح اليوم الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق فى الهجوم.

وكانت مصادر فرنسية، قالت، فى وقت سابق، مساء اليوم، إن منفذ هجوم نيس الإرهابى، مهاجر غير شرعى تونسى، يبلغ من العمر 21 عاما، جاء إلى فرنسا من إيطاليا، فى شهر أكتوبر، بطريقة غير شرعية.

وقالت قناة "العربية" إن السلطات التونسية، فتحت تحقيقا فى شبهة تنفيذ تونسى لجريمة خارج الوطن، على خلفية الأخبار المتداولة عن منفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية، الذى وقع صباح اليوم، وراح ضحيته 3 أشخاص.

وكشفت مصادر تونسية، لقناة "العربية"، أن منفذ هجوم نيس، يدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوى، من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان.