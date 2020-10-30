بعد تحريضه على العنف ضد الفرنسيين .. تويتر يحذف تغريدة لـ مهاتير محمد

وأكدت المنصة أن تغريدة رئيس الوزراء الماليزى السابق، انتهكت قواعد موقع التواصل الاجتماعى، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الخميس.
وتم حذف التغريدة بعد تبليغات من جانب مغردين آخرين، قالوا إن التغريدة تحرض على العنف ضد الفرنسيين.
وقال مهاتير محمد، فى تغريدته المحذوفة التى حملت رقم 12: "المسلمون لديهم الحق كى يغضبوا وفى قتل ملايين الفرنسيين انتقاما من المجازر التى ارتكبوها فى الماضى".
يذكر أن مدينة نيس الفرنسية، شهدت اليوم الخميس، حادث طعن أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
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