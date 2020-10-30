المجلس الأوروبي: ملتزمون بالتوزيع العادل للقاحات كورونا عند توفرها

أكد المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية ملتزمة بالتوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا عند توفرها.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا عقب اجتماع المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يؤيد عدم إغلاق الحدود.

كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بقاء الحدود الداخلية لأوروبا مفتوحة ضروري للاقتصاد الأوروبي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن يكون لدى الدول استراتيجية وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بحلول نوفمبر.

وكان كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، توقع ظهور لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية يناير من العام المقبل 2021.

وقال فاوتشي وفق ما نقلته "نيوزويك" إن هناك 5 شركات تجري تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا، حيث توقع إمكانية إتاحة أحدهم بحلول ديسمبر.

وأضاف أنه عقب انتهاء التجارب، يجب أن تحصل اللقاحات على الإجازة باستخدام طارئ من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

ولفت إلى أنه قد تصل فترة الموافقة على اللقاح الجديد حتى شهر يناير من العام المقبل 2021، ليبدأ بعد ذلك التصنيع بكميات كبيرة تصلح للعالم.