صرح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأن انتشار وباء فيروس كورونا قد يكون نتيجة لتسرب الفيروس من مختبر عسكري.
وقال بولسونارو خلال لقاء مع مؤيديه، ردا على سؤال ما إذا كان انتشار فيروس كورونا برأيه نتيجة لعمل مدبر له: "ليس بوسعي أن أقول ذلك، ولكن الحقيقة أن الدول تستعد لحروب وتحضر قنابل. والحرب قد تكون نووية أو بيولوجية".
وتابع قائلا، إن العلماء "يعملون مع الفيروسات في المختبرات، وقد يكون حدث تسرب في واحد منها.
وكان الرئيس البرازيلي قد أدلى في وقت سابق بتصريحات عديدة، قلل فيها من خطورة الفيروس واعتبر الحديث عنها فبركة إعلامية. كما انتقد بولسونارو إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات المحلية في الولايات والمدن البرازيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرازيل: كورونا قد يكون تسرب من مختبر عسكري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.