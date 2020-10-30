وكتب ترامب، فى تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس عبر "تويتر": "إن كنت لا أبدو كسياسى اعتيادى فى واشنطن، فذلك لأننى لست سياسيا. وإن عدم لعبى دائما وفقا لقواعد النخبة السياسية فى واشنطن، لأن انتخابى تم للكفاح من أجلكم، بشكل أقوى مما قام به أحد من ذى قبل!".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب للأمريكيين : لست سياسيا وانتخابى تم من أجلكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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