بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب محاكمة جديدة للناشطة زاجري

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، أن الخارجية البريطانية استدعت السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، على خلفية قرار السلطات القضائية في إيران توجيه تهمة جديدة لناشطة بريطانية من أصول إيرانية.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "وزارة الخارجية البريطانية نقلت من خلال استدعاء السفير الإيراني، قلق لندن إلى طهران بشأن التطورات المتعلقة بقضية مجرم أمني".

وتقول الحكومة البريطانية إن مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران، محتجزون بشكل تعسفي، فيما تنفي طهران هذه التهم.

ومن المقرر أن تمثل الناشطة البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاجري، الإثنين المقبل، أمام محكمة الثورة بطهران برئاسة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي، بحسب ما ذكر ريتشارد راتكليف زوج الناشط المعتقلة في طهران.

ونقلت موقع إذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عن ريتشارد راتكليف، قوله إن ”"لسلطات الإيرانية أبلغت زوجته نازنين يوم الثلاثاء بأنه يجب أن تمثل أمام محكمة الثورة بطهران الإثنين المقبل".

ونازنين مسجونة في إيران منذ أبريل 2016، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم" وهي تهمة تنفيها الناشطة.

وتخضع نازنين زاجري للإقامة الجبرية منذ مارس الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في إيران وإصابة عشرات السجناء.