البنتاغون يحذر: تهديدات ضد المسؤولين عن تصفية قاسم سليماني

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن عددا من مسؤولي البنتاغون مستهدفون بتهديدات أمنية مرتبطة بعملية تصفية القيادي في "الحرس الثوري الايراني" قاسم سليماني في يناير الماضي على يد سلاح الجوّ الأميركي.
ونقلت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية عن مسؤولين في البنتاغون أن هذه التهديدات مازالت ماثلة وهي داخل الولايات المتحدة.
وأفادت معلومات في البنتاغون أن معلومات أمنية تقاطعت مع وكالة الاستخبارات المركزية الـ سي آي آيه ومكتب التحقيقات الفيدرالي الـ إف بي آي، وهي تكشف عن وجود تهديدات انتقامية منذ الـ 22 من سبتمبر وتستهدف كبار المسؤولين الأميركيين الذين خططوا ونفذوا عملية التخلّص من سليماني.
وكشفت المعلومات أيضا أن حادثا تعرّض له مسؤول رفيع في البنتاغون في سبتمبر الماضي، حيث قام مواطن من أصل إيراني مقيم في ولاية فيرجينيا بتعقب سيارته بعد مغادرته البنتاغون لنحو سبعة أميال.
ورفض الـ إف بي آي وبعد تحقيق في الحادث ربطه بمخطط إيراني وفقا لما صرّح به مسؤولون الليلة، حيث أنهم أفادوا أن نتائج تحقيق البنتاغون تتعارض مع ما خلُص اليه محققو الـ أف بي آي.
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