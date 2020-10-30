ترامب : ما تشهده فرنسا سيحدث فى أمريكا إذا وصل بايدن للحكم

وقال ترامب، فى كلمة ألقاها اليوم الخميس بولاية فلوريدا: "بايدن يريد إلغاء القيود الخاصة بالدخول (إلى الولايات المتحدة)، هو سيدعو مهاجرين من أخطر مناطق العالم".
وأضاف ترامب: "هو سيفتح الباب أمام الإرهابيين المتطرفين الإسلاميين. رأيتم ماذا حصل منذ 3 أيام، أى قطع رأس شخص فى فرنسا. واليوم هذا حدث من جديد".
وتابع الرئيس الأمريكى: "فى حال تطبيق خطة بايدن ستبدأ هجمات مروعة مثل تلك التى حصلت فى فرنسا فى مدننا".
وشن رجل مسلح بسكين، فى وقت سابق من الخميس، هجوما أمام كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص من بينهم امرأة مسنة قطع رأسها.
وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق نارى من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية شاب من أصول تونسية فى 21 عاما من عمره، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.
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