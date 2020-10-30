قره باغ تعلن اقتراب قوات أذربيجان من مدينة شوشا الاستراتيجية

وقال هاروتيونيان فى تصريح مسجل من المدينة جرى بثه عبر صفحته فى "فيسبوك" اليوم الخميس، إن الجانب الأذربيجانى حشد مجموعة ملموسة من القوات فى محور شوشا ويسعى إلى السيطرة على المدينة بأى ثمن.
وقال: "يقع العدو حاليا على بعد عدة كيلومترات عن شوشا، بمسافة أقصاها خمسة كيلومترات.. الهدف السائد للعدو هو الاستيلاء على شوشا.. وبودى أن ندرك ذلك ونتحول من الأقوال إلى المشاركة فعليا فى الدفاع عن شوشا".
وشدد رئيس الجمهورية غير المعترف بها دوليا على أن ما يحدث حاليا فى قره باغ يمثل "لحظة تاريخية حاسمة"، داعيا أبناء المنطقة فى كافة أرجاء العالم للعودة إليها والانضمام إلى الصراع الجارى.
وأعرب هاروتيونيان عن ثقته بقدرة الأرمن على الدفاع عن المدينة التى وصفها "رمزا لانتصارات الشعب الأرمنى وعزمه على العيش فى وطنه" و"قلبا نابضا لكافة الأرمن".
وتقع شوشا على بعد 10 كيلومترات فقط عن مدينة ستيبانكيرت "خانكندى"، عاصمة الجمهورية المعلنة ذاتيا.
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