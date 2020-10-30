إعصار زيتا يجتاح الجنوب الأميركي ويقتل 3

اجتاح الإعصار زيتا جنوب الولايات المتحدة برياح قوية أسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء وقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل.

وضرب الإعصار ساحل لويزيانا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وقطع الكهرباء عن 2.5 مليون من السكان من لويزيانا حتى نورث كارولاينا. وقالت الشرطة إن رجلا من نيو أورليانز لقي حتفه صعقا بالكهرباء بينما قتل آخر بسبب ارتفاع الموج في مسيسبي بسبب العاصفة. وقُتل ثالث جراء سقوط شجرة بسبب الرياح في جورجيا. والإعصار زيتا هو خامس عاصفة تصرب لويزيانا هذا العام. كان الإعصار قد تسبب أمس الخميس في وقف 85 بالمئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك الأميركي، كما دفع شركات الطاقة إلى إغلاق خطوط الأنابيب البحرية وإجلاء العمال من 230 منصة بحرية.

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