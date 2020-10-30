أمريكا تسجل أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وأحصت البلاد التى شهدت تصاعداً فى عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، نحو 90 ألفاً و290 إصابة جديدة بين يومَى الأربعاء والخميس، حسب بيانات جامعة هوبكنز التى يتمّ تحديثها باستمرار.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالى عدد إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و834 ألفا و393 حالة بزيادة 81599 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 227045 بعد أن أودى المرض بحياة 1060 آخرين