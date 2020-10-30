أثينا: شراء تركيا لأنظمة "إس-400" دليل على أنها ليست شريكا آمنا في الناتو

اعتبر وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، يعد دليلا على أن أنقرة ليست شريكا آمنا في حلف الناتو.
وقال الوزير: "قيل وكتب الكثير عن شراء تركيا لـ (إس-400) من روسيا. وبرأيي فإن ذلك يثير قلقا داخل الناتو".
وأضاف أن "مدى أمان تركيا بالنسبة للحلفاء في الناتو بات واضحا الآن، وهذه مسألة قلق للجميع".
يذكر أن صفقة أنظمة "إس-400" بين روسيا وتركيا أدت إلى توترات بين أنقرة وواشنطن، حيث أنهت الأخيرة مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة وهددت بفرض عقوبات على تركيا.
وأضاف أن "مدى أمان تركيا بالنسبة للحلفاء في الناتو بات واضحا الآن، وهذه مسألة قلق للجميع".
يذكر أن صفقة أنظمة "إس-400" بين روسيا وتركيا أدت إلى توترات بين أنقرة وواشنطن، حيث أنهت الأخيرة مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة وهددت بفرض عقوبات على تركيا.
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