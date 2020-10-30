القوات الأذرية تقترب من اجتياح عاصمة ناغورني كراباخ

أعلن رئيس إقليم ناغورني كراباخ أنّ القوات الأذربيجانية صارت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شوشة الاستراتيجية.
وقال أراييك هاروتيونيان في بيان نشرته "سكاي نيوز" إن "العدو على بعد بضعة كيلومترات من شوشة، خمسة كيلومترات كحد أقصى"، مضيفًا أنّ "الهدف الرئيس للعدو هو اجتياح شوشة (...) ومن يسيطر عليها، يسيطر على ارتساخ"، في إشارة إلى التسمية الأرمنية لإقليم كراباخ.
وتقع شوشة على بعد نحو 15 كيلومترًا من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في هذه المنطقة الجبلية، وعلى طريق تربط إقليم ناغورني كراباخ بأرمينيا.
وتتيح السيطرة على شوشة الواقعة على مرتفع، استهداف العاصمة.
وأكد هاروتيونيان في مقطع فيديو التُقط قرب كاتدرائية تاريخية أرمنية تقع في هذه المدينة، أنه "في الأيام المقبلة، يجب عكس الوضع على الجبهة ومعاقبة العدو مباشرة على أبواب شوشة". وأضاف "فلنتّحد ونقاتل معًا!".
ومنذ اندلاع المعارك في 27 سبتمبر، استعادت القوات الأذربيجانية أراض كانت خارجة عن نطاق سيطرتها منذ تسعينات القرن الماضي، حين دارت حرب بين الجانبين وأسفرت عن 30 ألف قتيل وأدت إلى انفصال إقليم ناغورنو كراباخ ذات الغالبية الأرمنية.
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