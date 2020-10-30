رقم قياسي جديد.. إصابات كورونا اليومية في أمريكا تكسر حاجز الـ 90 ألفا

سجّلت الولايات المتّحدة الخميس رقمًا قياسيًّا جديدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة.

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعدًا في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، نحو 90 ألفًا و290 إصابة جديدة بين يومَي الأربعاء والخميس، حسب بيانات جامعة هوبكنز التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و834 ألفا و393 حالة بزيادة 81599 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 227045 بعد أن أودى المرض بحياة 1060 آخرين.

وفي وقت سابق، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن الحياة قد لا تعود إلى طبيتعها في البلاد قبل عام 2022.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت في موقف سيئ بعد فشلها في المحافظة على أرقام منخفضة من الإصابات بوباء "كوفيد-19"، في المرحلة التي تلت نهاية الصيف.

وقال إنه كان يجب على السلطات أن تعمل على تقليص الإصابات، لكنها فشلت في ذلك.

وكان مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، روبرت ريدفيلد، قال في إفادة أمام الكونغرس، قبل أيام إنه من المرجح ألا يكون اللقاح متوفرا حتى الربع الثاني أو الثالث من 2021.

وهذا يعني أن الإغلاقات العامة أو الجزئية ستظل مستمرة خلال الأشهر المقبلة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.