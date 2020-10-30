لأول مرة.. نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد

حصيلة قياسية للإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، إذ وفقا للأرقام المعتمدة عالميا، فقد تم تسجيل نحو نصف مليون إصابة بالفيروس يوم الأربعاء.

ووفقا للتقارير، ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا بأكثر من نصف مليون حالة في يوم واحد في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وزادت الإصابات اليومية العالمية بالفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، حوالي 25 في المئة خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أميركا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأ كثير من الحكومات، باستثناء الولايات المتحدة بشكل لافت للنظر، اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات العالمية 44.7 مليون حالة فضلا عن 1.17 مليون وفاة، وفقا لرويترز.

وسجلت أوروبا وأميركا الشمالية واللاتينية أكثر من 66 في المئة من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76 في المئة من الوفيات.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات اليومية الجديدة في أوروبا تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجل أكثر من 250 ألف إصابة للمرة الأولى يوم الأربعاء.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر الإصابات العالمية بالفيروس بنحو 8.9 مليون حالة إلى جانب 228 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة تجاوزت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، حيث سجلت أكثر من 91000 حالة جديدة، بينما تجاوز عدد الوفيات 1000 حالة أمس الخميس، وذلك للمرة الثالثة في أكتوبر.

وفي الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 8.09 مليون.

وسجلت المكسيك حوالي 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما قفز عدد إصابات الفيروس في إسبانيا أكثر من 23500 في زيادة قياسية يومية.