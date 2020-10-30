البرازيل : سنحصل على لقاح كورونا بمنتصف العام القادم

وأضاف توريس فى تصريح لوكالة "رويترز" أن هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية" لم تقرر الحد الأدنى من الفعالية المطلوبة.
وأشار إلى أن الهيئة وافقت على لقاحات فى الماضى بأقل من 50% من الفعالية.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 26106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و513 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا فى البرازيل نحو 5.5 مليون شخص، وحصيلة الضحايا 158 ألفا و969 شخصا حتى يوم الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثانى أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة.
كما تأتى فى المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.
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