زعيم المعارضة التركى: أردوغان يستغل أحداث فرنسا لتغطية انهيار الليرة

وجه زعيم المعارضة التركى كمال كليتشدار أوغلو، انتقادات قوية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، متهمًا إياه باستغلال قضية فرنسا لتغطية أزمات تركيا الاقتصادية وانهيار الليرة، حسبما أوردت صحيفة "زمان" التركية.





ورفض زعيم حزب الشعب الجمهورى كليتشدار، التصريحات التى يطلقها أردوغان، مؤكدًا أن الرئيس التركى يستغل قضية فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة، لافتًا إلى الانتقادات التى يعيشها الرئيس التركى، وقال موجهًا له الحديث: "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو فى تركيا إذا كنت تجرؤ".

وتابع كليتشدار: "أنت تتحدث فقط بدون أفعال.. هل تركت مواطنا لديه القدرة الشرائية للمنتجات الفرنسية؟"، مضيفًا: "نريد أن نعيش فى سلام.. الصراعات لن تفيدنا العام تخلى عنا وتركنا لوحدنا".

وكان أردوغان انتقد فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بعد مقتل صامويل باتى، المدرس الذى تعرض للذبح على يد متطرف من أصول شيشانية بسبب الرسوم المسيئة للنبى.

وعارض أردوغان تصريحات ماكرون وخطواته التى أعلنها لمواجهة التطرف الإسلامى فى أعقاب الحادث، داعيًا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

واستنكرت الرئاسة الفرنسية آنذاك تصريحات أردوغان، معتبرًا أنها غير مقبولة، وأن "تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجًا للتعامل"، وأضافت: "نطلب من أردوغان أى يغير مسار سياسته لأنها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل فى جدالات عقيمة، ولا نقبل الشتائم".