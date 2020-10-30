واشنطن تعلن بيع النفط الإيراني المُصادر بأكثر من 40 مليون دولار وتوجه عائداته لضحايا الإرهاب

أكدت الولايات المتحدة، أنها باعت النفط الإيراني، الذي صادرته وهو في طريقه إلى فنزويلا، بأكثر من 40 مليون دولار.. مشيرة إلى أنها ستوجه معظم العائدات إلى صندوق لضحايا الإرهاب.

وأفاد مسؤولون من وزارتي الخارجية والعدل، أن الولايات المتحدة قامت بأكبر عملية مصادرة على الإطلاق للأسلحة الإيرانية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، وفق القناة "الحرة" الأمريكية.

ومن جانبه .. قال جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي: تمثل هذه الإجراءات أكبر مصادرة مدنية للحكومة على الإطلاق للوقود والأسلحة من إيران، مؤكدا أن إيران لا تزال دولة رائدة في رعاية الإرهاب ومزعزعة للاستقرار العالمي.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس الماضي، مصادرة 1.1 مليون برميل من النفط المكرر من أربع سفن ترفع أعلامًا أجنبية متجهة إلى فنزويلا.